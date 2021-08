Vier maanden na zwaar ongeval kan Junior Planckaert weer stappen zonder krukken

Hij moet het voorzichtig doen, maar Junior Planckaert kan na zijn ongeval opnieuw stappen. De voorbije maanden moest hij verstek geven voor de renovatie van het château in Frankrijk.

Vier maanden na zijn zware ongeval kan Junior Planckaert (29) weer lopen zonder krukken. Eind april ging de zoon van Eddy lelijk onderuit toen hij met vrienden aan het motorcrossen was op de befaamde Planckaertberg. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis van Marche-en-Famenne gebracht. Daar bleek zijn scheenbeen gebroken te zijn en zijn ligamenten gescheurd.

Na een geslaagde operatie wachtte de jongste Planckaert sowieso nog een lastige revalidatie. Op een filmpje op Instagram is te zien hoe hij stap voor stap kan zetten, maar nog steeds erg voorzichtig moet zijn. Het ongeval was een flinke streep door de rekening van Junior. Hij maakte immers plannen om race- en rallypiloot te worden. Ook kon hij de voorbije vier maanden niet meewerken aan de renovatie van ‘château Planckaert’ in Frankrijk.(tove)