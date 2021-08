Johnny Depp eist schadevergoeding van 43 miljoen euro van zijn ex Amber Heard

De rechtszaak van Johnny Depp (58) tegen zijn ex Amber Heard (35) mag doorgaan. Ondanks bezwaren van zijn vroegere echtgenote gaf de rechtbank in Virginia daar toestemming voor. Heard verzette zich omdat ze vond dat de zaak was afgehandeld. Een soortgelijke Britse rechtszaak had de acteur immers verloren. Toen het koppel vijf jaar geleden aankondigde te scheiden, beschuldigde zij hem van huiselijk geweld.

Depp werd daarop in de Britse kant The Sun een ‘wife beater’ genoemd, waarop hij naar de rechter stapte. Volgens de rechtbank waren vele beschuldigingen bewezen en was er geen sprake van smaad. Maar voor Depp is de kous niet af. Hij wil zijn ex nu aanklagen om een artikel in de Washington Post, waarin ze zonder Depp bij naam te noemen vertelt over hun gewelddadige relatie. Depp eist een schadevergoeding van 43 miljoen euro.(tove)