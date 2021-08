Steunfonds Slachtoffers Pukkelpopstorm stopgezet

Op 18 augustus 2011 vielen bij de zware storm op muziekfestival Pukkelpop vijf dodelijke slachtoffers en raakten zo’n 140 mensen gewond. Het Steunfonds Slachtoffers Pukkelpopstorm, dat werkt met giften van onder meer publiek, bedrijven en artiesten, werd kort nadien opgericht. Ook bekende artiesten als Eminem of Foo Fighters schonken geld. In de eerste twee jaar werd ruim 600.000 euro ingezameld, daarna namen de schenkingen af.

Ongeveer 59 mensen werden door het fonds geholpen, van wie 40 die zelf slachtoffer waren, de anderen waren nabestaanden van dodelijke slachtoffers, legt Meuris uit. Het geld werd gebruikt voor begrafeniskosten en voor medische hulpmiddelen of de aanpassing van woningen van slachtoffers met blijvende letsels.

Na tien jaar was de groep die nog steun nodig had voor medische noden klein geworden, en in overleg met hen wordt het fonds nu stopgezet, aldus Meuris. “De meerderheid ging akkoord.”

De resterende 290.000 euro die nog in het fonds zit wordt net als in de jaren voordien uitgekeerd op basis van een verdeelsleutel, afhankelijk van de mate waarin iemand permanente schade opliep, aan de slachtoffers met blijvende medische kosten, zegt Stijn Meuris. Aan een correcte verdeling, een “delicate” oefening, wordt gewerkt met experts.

Het Steunfonds stopt in “de geldelijke betekenis”, volgens Meuris, maar blijft bestaan als vzw. Slachtoffers, “met wie de voorbije tien jaar een enorme band is opgebouwd”, kunnen altijd contact blijven opnemen voor “morele bijstand”, benadrukt de voorzitter.