André Hazes helpt in nieuw tv-programma mensen met lelijke tattoos en schrijnende verhalen

We kennen André Hazes (27) vooral als zanger, maar in Nederland is hij ook geregeld presentator. In Getekend voor het leven krijgen mensen die spijt hebben van hun zichtbare tatoeages de kans om hun leven voorgoed te veranderen. André volgt deze opvallende personen en polst naar de bijzondere maar vaak ook schrijnende verhalen achter hun tattoos, die elke dag een grote impact op hun leven hebben.

Sommige mensen raken in een sociaal isolement of durven soms helemaal de straat niet meer op. Ze vertellen hoe ze vaak niet meer voor een baan in aanmerking komen en door de maatschappij worden veroordeeld. Andy en Dex van Tattoo No More bieden hen dankzij Stichting Spijt van Tattoo de kans om hun tatoeages weg te laten laseren. Al gaat dat niet zonder slag of stoot.(tove)