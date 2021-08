Biden zegt dat chaos “onvermijdelijk” was bij terugtrekking uit Afghanistan

Amerikaans president Joe Biden heeft woensdag in een interview met televisiezender ABC verklaard dat het “onvermijdelijk” was dat de Amerikaanse terugtrekking uit Afghanistan gepaard zou gaan met chaos. Toch vond hij niet dat de Verenigde Staten fouten hebben gemaakt.

“Ik denk niet dat we er zonder chaos konden vertrekken. Ik weet niet hoe dat in zijn werk zou zijn gegaan”, aldus de Amerikaanse president. “Als je ziet hoe de Afghaanse regeringsleider in een vliegtuig stapte en naar een ander land vluchtte en de zowat 300.000 Afghaanse regeringstroepen, die we hebben getraind, gewoon hun uitrusting achter lieten en vertrokken ... Dat is gewoon wat er is gebeurd”, aldus Biden.

Na de machtsovername van de taliban kwam het zondag en maandag op de luchthaven in Kaboel tot chaotische scènes. Op videobeelden was onder meer te zien hoe Afghanen probeerden om zich aan een Amerikaans transportvliegtuig vast te klampen. Biden verklaarde dat het hem toen duidelijk werd dat het Amerikaanse leger de luchthaven snel onder controle moest brengen. Ondertussen zijn er zowat 4.500 Amerikaanse soldaten gestationeerd.

Biden zei voorts dat de Amerikaanse troepen ook na 31 augustus, de oorspronkelijk vooropgestelde deadline voor de volledige terugtrekking, nog in Kaboel zouden kunnen blijven om te helpen bij de evacuatie van Amerikanen. “We zullen op dat moment bekijken wie er nog is”, zei Biden. “Als er nog Amerikaanse burgers zijn, dan zullen we blijven om ook hen de kans te geven om te vertrekken.”

Burgers raken niet op luchthaven

Volgens Biden bevinden zich momenteel nog tussen de 10.000 en 15.000 Amerikaanse burgers in Afghanistan, net als ongeveer 50.000 à 65.000 Amerikaanse bondgenoten en hun families. De Amerikaanse president liet ook nog weten meer problemen te ondervinden bij de evacuatie van de Afghanen dan bij die van Amerikaanse staatsburgers.

De taliban hebben verschillende checkpoints opgericht waar ze vele Afghanen, maar ook buitenlanders, geen vrije doorgang naar de luchthaven zouden verlenen. Woensdagnacht waren er opnieuw meerdere berichten over geweld. Volgens een ABC-reporter ter plaatse was er “meer chaos dan tevoren” aan de “burgerkant” van de luchthaven. Ian Pannell zei op Twitter dat mensen er niet door geraken om geëvacueerd te worden en dat de taliban “wild en gevaarlijk burgers aan het beschieten en slaan zijn”.

De Amerikanen gaven toe dat ze de veiligheid van het traject naar de luchthaven niet konden garanderen. Amerikaans minister van Defensie Lloyd Austin verklaarde woensdag dat het leger “alles zou doen wat in ons vermogen ligt” om ervoor te zorgen dat mensen tot de luchthaven zouden worden toegelaten. Maar Austin zei ook dat het Amerikaanse leger niet de man- en vuurkracht heeft om de huidige missie – de luchthaven beveiligen en evacuaties bijstaan – uit te breiden en Amerikanen en Afghanen elders in Kaboel te gaan redden en te escorteren naar de luchthaven. “En hoe ver ga je daarin? Hoe ver in Kaboel reik je, en hoelang duurt het om die troepen daar te krijgen om dat te doen?”