Cafépraat met Alex Callier: “Nu ben ik een geheelonthouder. Maar vraag me dat volgend jaar nog eens”

Het druilweer en de kwakkelzomer, steek ze maar op Alex Callier (48). De werfleider van Hoover­phonic durfde op zijn jongste plaat een lied Belgium in the rain te dopen. Et voilà, het regent. Ook op het terras van zijn stamcafé. Niet dat het rotweer Callier deert. Na de rollercoaster die het Eurovisiesongfestival heet, sprong hij de voorbije weken al op de volgende: een volle concertagenda.