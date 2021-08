Limburgs Landschap vzw heeft via crowdfunding 46.000 van de 85.000 euro bij elkaar die nodig is om 27 hectare natuur in De Groene Delle aan te kopen. “We kunnen er nu helemaal voor gaan”, zegt Dirk Ottenburghs van Limburgs Landschap. Er komen ook bedankwandelingen voor de gulle gevers.