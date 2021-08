Je kunt je afvragen wanneer ze eigenlijk slaapt. Soe Nsuki is met alles en nog wat bezig. “Ik heb afwisseling nodig”, heeft ze eens gezegd. Break-dance, dj’en, televisie maken en vooral comedy, dat is haar lange leven. Op zoek naar haar wereldwonderen reizen we in haar herinnering. “Ik keek uit over de Grand Canyon en besefte plots hoe oud de aarde is.”