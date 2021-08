Ze kan opnieuw lachen: Naomi Osaka viert terugkeer op WTA Tour in stijl met zege

‘s Werelds nummer twee Naomi Osaka, die sinds haar opgave in de tweede ronde van Roland Garros om psychologische redenen niet meer op de WTA Tour had gespeeld, heeft woensdag haar partij in de tweede ronde van het toernooi van Cincinnati gewonnen. Ze was in drie sets te sterk voor de Amerikaanse Coco’ Gauff (WTA-24e). Het werd 4-6, 6-3 en 6-4.

“Het was heel lang geleden dat ik voor zoveel mensen speelde. Ik had een behoorlijk moeilijk jaar, ik heb mijn mindset veranderd en zelfs als ik had verloren zou ik me geen verliezer hebben gevoeld, want van elke wedstrijd valt veel te leren”, vertelde de 23-jarige Japanse. “Er gebeurt zoveel in de wereld dat ‘s morgens wakker worden al een overwinning op zich is.”

Sinds haar opgave op Roland-Garros kwam Osaka alleen nog op de Olympische Spelen in Tokio in actie. Daar werd ze in de derde ronde uitgeschakeld door de Tsjechische Merketa Vondrousova (WTA-42).

Tegen Gauff verloor ze de eerste set nadat ze bij 4-4 gebroken werd door de 17-jarige Amerikaanse. Daarna leek ze op een nederlaag af te stevenen toen ze in de tweede set bij 1-1 opnieuw een break toestond. Ze brak daarna onmiddellijk de opslag van Gauff om terug te komen tot 2-2 voordat ze opnieuw brak op 5-3 en te serveren voor de set.

Daarna verhoogde Osaka haar niveau en domineerde ze duidelijk de beslissende derde set. Ze brak vroeg om 2-0 voor te komen en bleef tot het einde ongeslagen op haar opslag. Ze verloor in de hele set slechts één punt op haar opslag en won dus vier van haar vijf servicegames blanco.

Osaka, vorig jaar finaliste in Cincinnati (ze trok zich voor de finale terug) en vrijgesteld van de eerste ronde, zal het in haar volgende wedstrijd opnemen tegen de nummer 83 van de wereld Bernarda Pera uit de Verenigde Staten of de nummer 65 Jill Teichmann uit Zwitserland.