Opening faunabrug in Dilsen-Stokkem weer uitgesteld; inwoners Maaseik moeten al een jaar 10 km omrijden

In Dilsen-Stokkem lopen de werken aan de nieuwe faunabrug aan de Europalaan nog maar eens vertraging op. Normaal gezien had vandaag de belastingsproef van de brug moeten gebeuren, en zou ze morgen opengesteld worden voor het verkeer. Maar omdat de aannemer een verkeerde primer gebruikt heeft, is er een probleem met de asfaltlaag. De opleverdatum schuift nu met een week op naar 24 augustus. En dat terwijl de brug aanvankelijk al begin dit jaar had moeten klaar zijn. Intussen moeten buurtbewoners al bijna een jaar 10 km omrijden. En dat zorgt voor veel frustraties, ook in buurgemeente Maaseik.