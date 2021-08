De Pukkelpopramp is vandaag in Kiewit ingetogen herdacht. De hechte Pukkelpopgemeenschap heeft de slachtoffers voor altijd in het hart opgenomen. En wat ook altijd zal bijblijven, is de grote solidariteit onder de buurtbewoners van Kiewit. Festivalgangers die in paniek het terrein afstormden, werden - waar het kon - opgevangen bij mensen thuis. Spontaan stelden ze hun kamers en bedden ter beschikking.