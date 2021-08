Matige opkomst in vaccinatiecentrum na tweede oproep van weigeraars

Ons land begint met het toedienen van een derde coronavaccin. Enkel risicopatiënten en mensen met een verminderde immuniteit krijgen een zogenaamde boosterprik. Tegelijk is begonnen met het opnieuw uitnodigen van de vaccinweigeraars. Zij krijgen een tweede oproepingsbrief in de bus. Maar de respons valt tegen. Gemiddeld gaat maar zo'n 15 tot 20 procent in op de uitnodiging. In de regio Bilzen gaat het om zo'n 3.000 inwoners, die nog geen vaccin kregen. Velen komen gewoon niet opdagen. Al zijn het niet allemaal vaccinweigeraars.