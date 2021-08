Burgemeester Hilde Claes over Pukkelpopramp

Rond deze tijd, exact tien jaar geleden, op die dramatische 18 augustus 2011, gebeurde wat niemand voor mogelijk had gehouden. De horizon in Kiewit kleurde zwart en groen. En een hevige storm veranderde de weide van Pukkelpop plots in een slagveld. Vijf festivalgangers overleefden het niet. 140 anderen raakten gewond. 65.000 concertbezoekers zaten als ratten in de val. De ontruiming van het terrein, temidden van de chaos en de ontreddering, viel al bij al nog mee. "Ik zou vandaag exact hetzelfde doen als toen", dat zegt toenmalig burgemeester Hilde Claes. Zij stond aan het hoofd van de hulpactie en kondigde het rampenplan af. Tegelijk was ze ook mama die haar 15-jarige zoon Bavo op de weide kwijt was.