Een leerkracht uit de Afghaanse provincie Takhar (de vrouw links in een boerka) kampeert nu in de straten van Kaboel. — © AP

Brussel

Gaan we door de perikelen in Afghanistan dezelfde vluchtelingenstroom krijgen als in 2015, toen in Syrië de hel uitbrak? “De context is anders”, zegt Hanne Beirens, directeur van Migration Policy Institute Europe.