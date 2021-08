Kritiek op Biden wordt feller, zelfs bij trouwste bondgenoot: “Groot-Brittannië is vernederd”

Daags na de inval van Kaboel en de machtsovername van de taliban in Afghanistan, blijft de kritiek op de Amerikaanse president groeien. Vooral de Britten, die na de Amerikanen de meeste troepen gestuurd hebben de voorbije jaren, zijn niet te spreken over het beleid van Biden. “Groot-Brittannië is vernederd door de onverschilligheid van Biden”, klinkt het.

Laurence Torck Bron: THE NEW YORK TIMES, THE INDEPENDENT, THE GUARDIAN

Vandaag om 19:57