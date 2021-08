WTA Cincinnati: Elise Mertens in tweede ronde niet voorbij Elena Rybakina

Elise Mertens (WTA-16) werd woensdag uitgeschakeld in de tweede ronde van het met 1.835.490 dollar gedoteerde WTA-toernooi van Cincinnati (Ohio). De 25-jarige Limburgse verloor in twee sets (6-3, 6-2) van Elena Rybakina (WTA-19) uit Kazachstan. De wedstrijd duurde slechts 1 uur en 13 minuten.

De Belgische kon nooit echt aanspraak gemaakt op de zege. In de eerste set miste ze haar enige twee breakpoints in het derde game, voordat ze in het volgende game zelf gebroken werd (3-1). De tweede set begon erg slecht toen ze meteen een break moest toestaan en twee breakpunten moest redden om een 3-0 achterstand te voorkomen. Bij 4-2 verloor Mertens opnieuw haar opslag (5-2), waarna Rybakina het met een blanco spel afmaakte.

Mertens doet ook mee in het dubbelspel met de Taiwanese Hsieh Su-Wei, met wie ze in juli Wimbledon won. Het duo, als nummer 1 geplaatst, was vrij in de eerste ronde. Zij spelen hun tweede ronde (achtste finale) tegen de Russinnen Anna Blinkova en Aliaksandra Sasnovich.