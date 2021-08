België is officieel vrij van de vogelgriep. De Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) heeft de verklaring die het federaal agentschap voor de voedselveiligheid FAVV zelf had ingediend maandag goedgekeurd, meldt minister van Landbouw David Clarinval (MR). België kan daardoor opnieuw met derde landen handelen in pluimvee.