Jasper Philipsen heeft de vijfde rit in de Ronde van Spanje gewonnen. De Hammenaar van Alpecin-Fenix was na 184 overwegend saaie kilometers de snelste in een massasprint in Albacete, voor Fabio Jakobsen en Alberto Dainese. Jordi Meeus uit Lommel werd zevende. Door een valpartij op 12km van de finish moet Rein Taaramäe zijn leiderstrui afstaan aan Kenny Elissonde.