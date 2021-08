Eerder deze maand werd bekend dat veldrijdster Katie Compton vier jaar geschorst wordt omdat er sporen van anabole steroïden werden gevonden in haar lichaam. De Amerikaanse houdt vol dat ze nooit bewust verboden middelen heeft genomen, maar dat ze via een stuk vlees in haar lichaam terecht waren gekomen. Een verhaal dat doet denken aan de biefstuk van Alberto Contador, uit de Tour van 2010.