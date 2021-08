België stilaan overstelpt met aanvragen voor evacuatie: teller staat op 470

LIVE. Volg hier de laatste ontwikkelingen uit Afghanistan

"Op zeven augustus hebben we al een formele oproep gelanceerd aan de Belgen in Afghanistan om te vertrekken, maar tot vrijdag was er geen vraag om hulp." Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) spreekt tegen dat ons land te laat heeft gereageerd op de instorting van het Afghaanse regime.

"De zaken zijn zeer snel geëvolueerd, pas maandag was duidelijk dat ze niet meer met commerciële vluchten het land uit kunnen", zegt Wilmès. "De snelle verovering door de taliban heeft iedereen verrast, niet in het minst onze Belgische landgenoten in het land", zegt ook minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS). Volgens admiraal Wim Robberecht was de Belgische reactie zelfs "het snelste dat we konden werken, aangezien wij geen basis in het Midden-Oosten hebben, zoals de VS of Frankrijk".

Evacuatie

Dat neemt niet weg dat het nog altijd niet vaststaat dat België vrijdag de eerste evacuaties zal kunnen uitvoeren. En dat terwijl het aantal aanvragen om terug te keren explodeert. Intussen hebben 470 Belgen en hun kerngezin gevraagd om geëvacueerd te worden. Daarnaast vragen ook 42 medewerkers van Europese instellingen evacuatie. Het aantal aanvragen van medewerkers van mensenrechten- en vrouwenrechtenorganiaties is zelfs veel hoger dan de capaciteit om hen te evacueren, zegt het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V).

De cijfers wijzigen bovendien nog voortdurend, het gevolg van de aanhoudende chaos in Afghanistan. Buitenlandse Zaken vraagt de betrokkenen om thuis te blijven en zeker niet nutteloos naar de luchthaven te gaan. Er wordt contact met hen genomen wanneer het moment van hun evacuatie, in een operatie die intussen Red Kite is gedoopt, is aangebroken.

Chaos

Hoe chaotisch de situatie op de luchthaven van Kaboel intussen blijft, blijkt uit het verhaal van de zestien Belgen die op een Nederlands vliegtuig zijn geraakt, dat vandaag uit Kaboel opsteeg. Volgens Buitenlandse Zaken was de identiteit van de betrokkenen niet helemaal duidelijk, en is op het vliegtuig zelf gevraagd aan de Belgen om hun hand op te steken.

Minister Wilmès zegt dat er bij de taliban wordt op aangedrongen om niet alleen de Belgen door te laten, maar ook hun gezin dat niet over een Belgisch paspoort beschikt. Maar gelet op de chaos in de stad en het feit dat de taliban geen strikte militaire hiërarchie kennen, blijft er onzekerheid bestaan.