Omdat het weer blijft maar miezerig blijft: zes trends voor de herfst die je nu al kunt dragen

Het weer nodigt niet meteen uit om in je zomerkleren te springen. Integendeel … Misschien schuif je ze zelfs al iets verder weg in je kleerkast en is er – hoera! – plaats voor een nieuwe herfstgarderobe. Met deze trends brei je een stijlvol einde aan de cruel summer van 2021 en ga je subtiel over naar het najaar.

Ingetoomde zomerkleuren

De zomer mag dan wel op een teleurstelling zijn uitgedraaid, zomerkleuren blijven in de herfst wel relevant. In meer ingetoomde kleurschakeringen is dat. Zo wordt kanariegeel zachter met een beetje meer mosterdtint erin. En knalpaars wordt een zacht lavendellila. Deze trend valt onder de noemer dopamine dressing. Ofwel: voor een vestimentair vrolijke noot zorgen op grauwe dagen in dito tijden.

Patou / Prada — © Catwalkpictures

Breisels

Altijd gezellig op frisse dagen: (zelf)gebreide stuks waar je het warmer van krijgt. Denk niet zozeer in een gebreide trui, of sjaal. Volledige gebreide outfits zoals een vloerlange jurk en een grof gebreid ensemble zijn het dit najaar helemaal.

Chloé / Adam Lippes — © Catwalkpictures

Bloemenbedoening

Je hebt bloemen in de lente, maar ook in de herfst vind je prachtige flora. Die natuurlijke patronen mogen in alle weelderigheid terugkomen in je outfit. Een gouden regel in pandemische tijden: overdaad schaadt niet als het gaat over de uitbundigheid van je look .

Victoria Beckham / Christian Dior — © Catwalkpictures

Crop het op

Je hoéft ook geen genoegen te nemen met die miserabele zomer. Draag gewoon die cropped bovenstuks. Het middenrif mag ook gezien worden in de resterende maanden van het jaar. Ga gewoon voor vestjes en truien in warme, meer herfstige materialen zoals wol of fluweel.

Chanel / Giorgio Armani — © Catwalkpictures

Enkeljas

Altijd een voltreffer voor het tussenseizoen: een klassieke trench, zoals het Belgische model Hanne Gaby (links) hieronder draagt. Denk anno 2021 in het lang. En langer. Ook Valentino demonstreert dat de mantel tot aan de enkels mag komen. Als je het daaronder liever kort houdt? Dat kan perfect.

Gabriela Hearst / Valentino — © Catwalkpictures

Met glans

Hoewel de echte vrijheid nog niet binnen bereik is, zitten we wel pal in de roaring twenties. Breng je eigen ode aan dit tijdperk in een glanzende, satijnen jurk of shine in creaties met glitter. En zit er niet mee als je glitter en meer bling wilt combineren. Schitteren is de boodschap.