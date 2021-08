Ryan Reynolds klaagt seksisme in filmindustrie aan nadat vrouw Lively geen credits kreeg

Het acteurskoppel staat op sociale media vooral bekend vanwege de grapjes die ze met elkaar uithalen maar in een story op Instagram was Ryan Reynolds doodserieus: “Free Guy dankt zijn succes aan Blake.”

De nieuwste film van Ryan Reynolds (44), dat deze week in de Amerikaanse cinema’s verscheen, valt in goede aarde bij de fans. Niettemin omdat zijn echtgenote Blake Lively (33) er een kleine bijrol in heeft. Dat haar naam niet in de aftiteling staat, stoot Reynolds nu tegen de borst. Via Instagram maakte hij duidelijk dat Free Guy niet zo succesvol zou zijn zonder Lively. “Zonder Blake zou de film niet zijn wat het is. Ze was essentieel in de productie zowel op creatief vlak als emotioneel. De cameo waar iedereen het over heeft was ook helemaal haar idee.”

Het is niet de eerste keer dat Reynolds zijn vrouw bloemetjes toewerpt. Ook naar aanleiding van zijn succesvolle reeks Deadpool, geeft hij credits aan zijn vrouw. “Zij is verantwoordelijk voor sommige van de beste zinnen in de film. Ik zeg dat ook altijd maar desondanks krijgt ze er zelden de credits voor. Het seksisme is inherent aan de filmindustrie.”

