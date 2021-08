Drie meter lange python duikt op tussen kruiden in supermarkt: “Keek me recht in de ogen”

Een Australische vrouw ging even iets halen in een supermarkt in een buitenwijk van Sydney, toen ze plots oog in oog stond met een meterslange python. “Ik draaide me om, hij kwam tevoorschijn vlak bij mijn gezicht en keek me recht in de ogen”, aldus Helaina Alati (23). De vrouw - die als vrijwilliger slangen vangt - bleef ijzig kalm en informeerde de personeelsleden van de winkel dat ze de slang zou meenemen en weer vrijlaten. “Ik wil niet dat deze prachtige dieren nog langer gedemoniseerd worden”, aldus de jonge slangenvanger.