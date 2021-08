Bij gebrek aan een garage was het twintig jaar geleden de normaalste zaak van de wereld om de gezinsauto ver de tuin in te rijden. Daar stond hij veilig! Dat daarvoor een flinke hap tuin moest sneuvelen werd niet in vraag gesteld. Zo ook ten huize van Johan Elias en Annick De Vlieger. Ze stonden er niet bij stil dat het anders kon. Een absolute make-over.