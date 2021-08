Dames en juniors vangen vis bij de Zonnebaars

Er waren maar zes juniors komen opdagen op 31 juli. Vakantie, kampen, enz. en een andere datum speelden zeker mee.Toch vingen ze veel vis. Iluna won de wedstrijd met 29 vissen en 29.100 kg. Verder volgden: Ellie met 46 vissen en 20.800 kg, Jana (22 / 20.700), Bram (19 / 20500), Lauren (10 / 10.500) en Odin 13 / 9.600.De dames waren talrijker komen opdagen op 14 augustus. Achttien dames schreven in en vingen veel vis. Het weer viel geweldig mee. De vangst was uitzonderlijk. Samen vingen de dames 442.900 kg.Ann won met 51.700 kg gevolgd door Noi met 50.200 en Chantal met 460600. Alle dames (Josianne, Sonja, Chloe, Doris, Marie Claire, Herlinde, Jolien, Heidi, Iris, Ria, Bo, Miranda Lotte, Sabine en Jollie) deden hun best en amuseerden zich.