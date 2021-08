Extreme supercellen met valwind: weerfenomeen dat vaker zal voorkomen

De 'Pukkelpopstorm' was een uitzonderlijk gewelddadig onweer dat ontstond door een samenloop van verschillende weerkundige fenomenen. Het ging om een squall line, een rij van extreme onweersbuien. Dat in lijn met een windhoos, een valwind en hagel. Dit weerfenomeen kan vandaag opnieuw voorkomen. Het hoort bij de steeds warmer wordende zomers. Maar de radarbeelden vandaag zijn beter dan tien jaar geleden, dus we zien de ramp de volgende keer wel aankomen. Dat zegt TVL-weerman Michel Nulens.