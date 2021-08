Britse comedian Sean Lock (58) overleden aan gevolgen van kanker

De Britse tv-comedian Sean Lock, bekend van de comedyprogramma’s ‘8 out of 10 Cats’ op Channel 4 en ‘Have I Got News for You’ en ‘QI’ op BBC, is op 58-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Dat heeft zijn agent woensdag bevestigd aan BBC News.

Meerdere bekende collega’s reageren verslagen op het nieuws. “Een van de grappigste, invloedrijkste comedians van onze generatie. Een geweldige man”, tweet Ricky Gervais.

“Tragisch nieuws over Sean Lock vandaag”, schrijft Jimmy Carr, presentator van 8 out of 10 Cats, waarin Lock achttien seizoenen lang te zien was, op Twitter. “Ik hield van hem. Ik ben nu naar filmpjes van hem aan het kijken en aan het lachen en huilen. Ik zal hem zo hard missen.”

Lock overleed thuis in het bijzijn van zijn familie. Hij was getrouwd en vader van drie kinderen.