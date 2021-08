Opgeknapt Goolder kapelletje opnieuw ingezegend

Bocholt

Op 15 augustus, de feestdag van Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart, werd onder een stralend zonnetje het gerestaureerde ‘Kupers’- kapelletje opnieuw ingezegend. Eregast bij deze plechtigheid was de 97-jarige Leonie Achten, die ook al bij de eerste inzegening van het kapelletje in 1939 was.