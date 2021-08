Plopsaland zit met nijpend personeelstekort en moet restaurants en snackpunten in park sluiten

Plopsaland De Panne sluit de horecapunten in het park omdat het kampt met een groot tekort aan seizoensmedewerkers en jobstudenten. Het is daarom dringend op zoek naar een honderdtal medewerkers voor de komende weken.

“Momenteel kampen we met hele grote tekorten aan jobstudenten en seizoenmedewerkers, voornamelijk in de afdeling Food & Beverage”, zegt Steve Van den Kerkhof, CEO van de Plopsa Group. “Het is de eerste keer in 21 jaar tijd dat ik dit meemaak, het is zelfs zo rampzalig dat we dagelijks restaurants en snackpoints gesloten moeten houden door het tekort aan werknemers.”

Het park verloor in de voorbije maanden heel wat medewerkers door de verplichte sluiting, zegt Van den Kerkhof. “Maar ook het zwartwerk in de sector is een doorslaggevende factor. We verliezen vaak medewerkers omdat ze elders meer kunnen verdienen, vaak ‘in het zwart’, wat het voor ons uiteraard een ongelijke strijd maakt. Vandaar dat we de overheid ook willen vragen om meer controles aan de kust te doen, zeker tijdens het hoogseizoen.”

Solliciteren kan via www.plopsajobs.be of op de kantoren van Plopsa, vlak naast de ingang van Plopsaland, elke werkdag tussen 10 en 16 uur. Ook voor Mayaland Indoor, het indoorgedeelte van Plopsaland De Panne, wordt nog naar jobstudenten, seizoenmedewerkers en flexi-jobbers gezocht.

(gjs)