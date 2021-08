Loredana Falone, vriendin van Matteo Simoni, maakt collectie voor CKS

Loredana Falone, de vriendin van acteur Matteo Simoni, brengt met haar eigen duurzame merk Wearable Stories een capsulecollectie uit bij het Belgische merk CKS. Die zal bestaan uit herfstige stuks voor in het najaar dat eraan komt.

Afgelopen juni deelde Loredana Falone mee dat ze Wearable Stories verlaat, maar de feel van het merk komt wel terug in haar samenwerking met CKS. De collectie laat zich typeren door ecologisch vervaardigde stuks in frisse kleuren, die je onderling makkelijk kunt combineren zoals een lila jurk en bijpassende trui.

Qua snits werd gekozen voor vrouwelijke silhouetten met af en toe volumineuze mouwen. Echte jeansfans vinden onder meer een jumpsuit en culotte terug in de lijn. De capsulecollectie is verkrijgbaar in de geselecteerde winkels van CKS en online vanaf woensdag 18 augustus. Prijzen schommelen tussen 8 en 135 euro.