Sterspelers Bazoer en Tannane zitten in selectie van Vitesse voor duel met Anderlecht

Bazoer viel afgelopen zondag met een enkelblessure uit in de Eredivisie-wedstrijd bij PEC Zwolle, maar behoort wel tot de wedstrijdselectie. Ook de herstelde Oussama Tannane en Eli Dasa, die in Zwolle zijn rentree maakte na een blessure, zijn beschikbaar.

Jacob Rasmussen, Daan Reiziger en Danilho Doekhi ontbreken wegens blessures in de selectie, terwijl de van Club Brugge gehuurde Loïs Openda en Romaric Yapi nog geschorst zijn.

De wedstrijd in het Lotto Park begint donderdag om 20 uur. Het duel staat onder leiding van de Kroatische scheidsrechter Duje Strukan. De return in Arnhem is een week later, op donderdag 26 augustus.