Viktor Verhulst emotioneel na verdict van dierenarts: “Moet bijna bleiten”

Het verdict van de dierenarts is duidelijk nadat dinsdag bleek dat de hond van Viktor Verhulst een baarmoederontsteking heeft. “De ruiltocht zit er op voor Nischie”, klink het resoluut. Hoewel de operatie van vlot verliep, moet dier de klok rond verzorgd worden in een vertrouwde omgeving. Volgens haar is het de beste optie om Nischie in het asiel te laten bekomen, vooraleer ze terug naar Viktor kan verhuizen. Viktor bracht Nischie na haar operatie naar het asiel waar hij gerustgesteld werd dat er goed voor zijn trouwe viervoeter gezorgd zal worden.