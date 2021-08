Rémi Cavagna twee jaar langer bij Deceuninck-Quick Step

Cavagna groeide de voorbije jaren uit tot één van de beste tijdrijders er wereld. Zaterdag won hij nog de rit tegen de chrono in de Ronde van Polen en eerder dit jaar was hij ook de beste in de tijdrit in de Ronde van Romandië. Hij werd eind juni ook Frans kampioen op de weg. Eerder in zijn carrière won hij ook al etappes in de Ronde van Spanje en Ronde van Californië en pakte hij de Franse titel in het tijdrijden.

“Ik kan niet meer blij zijn”, zei Cavagna in een eerste reactie. “Het is een droom dat ik bij dit fantastische team kan blijven. Ik droomde er altijd al van voor de Wolfpack te rijden. Ik kan in deze omgeving beter worden. Ik wil Patrick Lefevere en de staf bedanken voor het vertrouwen. Deceuninck-Quick Step is een team dat altijd voor de overwinning gaat en daar wil ik de komende jaren nog aan bijdragen.” De eerstvolgende wedstrijd van Cavagna wordt de Ronde van Duitsland, die volgende week donderdag van start gaat.