De Breese hulpactie van Werner Janssen en Vital Dreesen loopt nog door. Nu zamelt men schoolgerief in.

“Binnenkort gaan we een heleboel schoolgerief naar daar”, aldus Werner en Vital. “We kregen reeds veel schoolspullen: zo zamelde het team heelkunde van het ziekenhuis in Maaseik al heel wat schoolgerief bij elkaar. Met het ingezameld geld kopen we nog meer benodigdheden.” Je kan storten op het nummer BE35 0689 4228 8137 van Bree – SOS – Angleur.