Minstens 35.000 tickets voor WK-kwalificatiematch Rode Duivels: “Voor het eerst in bijna twee jaar als vanouds”

De Belgische voetbalbond (KBVB) wil op zondag 5 september de fans van de Rode Duivels opnieuw in grote getale verwelkomen in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Wie een COVID Safe Ticket kan voorleggen, kan in ruil voor 25 euro de Rode Duivels naar de overwinning schreeuwen tijdens de WK-kwalificatiematch tegen Tsjechië. “Voor het eerst in bijna twee jaar zal een thuiswedstrijd van de Rode Duivels opnieuw als vanouds doorgaan, zonder bubbelbeperkingen en met een hapje en een drankje voor, tijdens en na de wedstrijd”, legde Tijs Cools, Fan Relationship Coördinator bij de KBVB, uit.