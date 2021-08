SLAAPCOACH. Wakkertijden: dit zijn het en zo helpen ze je baby met slapen

Hoewel het normaal is dat je nu en dan voor je kindje uit je bed moet ’s nachts, zeker bij baby’tjes, zijn er toch een aantal zaken die je kan proberen om de nachtrust te bevorderen. Nathalie Schittekatte van slaapchaochteam Snuggles and Dreams is sterke voorstander van ‘wakkertijden’. Maar wat zijn dat en hoe werkt het juist?

Nathalie Schittekatte: “Sommige baby’s laten heel duidelijk zien wat ze willen, maar bij anderen is het moeilijker om te zien welk signaal ze geven. Zuigen op het vuistje bijvoorbeeld. Dat kan duiden op honger, maar aangezien de zuigbehoefte ook een troostbehoefte is, wil hij misschien gewoon graag even geknuffeld worden. Zo kan je hongersignalen ook makkelijk verwarren met vermoeidheidssignalen. Het hoofdje wegdraaien is inderdaad een teken dat het kindje moe is, maar heen en weer kijken kan ook wijzen op het feit dat hij honger heeft en een borst of flesje zoekt. Mijn dochtertje was bijvoorbeeld altijd alert als baby. Als ik bij haar enkel zou afgegaan zijn op vermoeidheidssignalen, dan had ze bij wijze van spreken nooit geslapen. Nu, als je die vermoeidheidssignalen per ongeluk negeert, kan het kindje oververmoeid geraken, wat de aanmaak van cortisol stimuleert en waardoor hij veel moeilijker zal inslapen. Daarom raad ik ouders aan om wakkertijden te hanteren.”

Wat zijn wakkertijden precies?

“Wakkertijden zijn tijdspannes waarin een kindje moe genoeg wordt om opnieuw een kwalitatief dutje te doen. Die variëren afhankelijk van de leeftijd van het kind, dus baby’s hebben een veel kortere wakkertijd dan kleuters. Een concreet voorbeeld: als een baby van 4 maand al na een uurtje opnieuw in bed gaat, omdat hij vermoeidheidssignalen geeft, zal hij waarschijnlijk wel slapen, maar misschien slechts een half uurtje. Hij was wel moe, maar niet moe genoeg. Omgekeerd zijn bij jonge baby’s de wakkertijden sowieso al niet erg lang en is het heel gemakkelijk om die te overschrijden. Een voeding, een boertje, verse luier, even naar buiten en voor je het weet is je baby al veel ‘te lang’ wakker waardoor hij té moe gaat slapen. Hierdoor valt hij moeilijker in een diepe slaap, wat de nacht negatief kan beïnvloeden. In zulke situaties bieden wakkertijden een houvast, zodat het kindje qua energieniveau niet te vroeg en niet te laat in bed gaat. Zo krijg je bovendien een beetje routine in je dagen.”

Baby’s houden ook wel van structuur en voorspelbaarheid.

“Inderdaad. De wakkertijden zijn gemiddeldes per leeftijd. Je moet wel sowieso de neurologische leeftijd nemen als uitgangspunt voor de wakkertijden. De leeftijd vanaf de uitgerekende datum met andere woorden. Ook als je kind te vroeg geboren is, want het is niet omdat je baby goed bijkomt en evolueert dat hij die gemiste tijd in de buik heeft ingehaald.”

