Europese leiders bereiden zich voor op “ongeregelde en omvangrijke” migratiestromen”

“We moeten anticiperen”, zei Macron dinsdag in een eerder opgenomen toespraak vanop zijn vakantiebestemming Fort de Brégançon. De Franse president had het over een Europees initiatief, onder aanvoering van zijn land en Duitsland, “om ons te beschermen tegen ongeregelde en omvangrijke migratiestromen die een gevaar kunnen betekenen voor zij die ze gebruiken en die grootschalige mensenhandel met zich mee kunnen brengen.”

Macron overlegde al met onder meer Boris Johnson over de problematiek, en zei nog dat zijn land “zal doorgaan met zijn het beschermen van zij die risico lopen”. “We staan klaar om daarnaast deel te nemen aan een internationaal initiatief, dat georganiseerd en rechtvaardig is.”

Merkel: “Gecontroleerde opvang”

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft dan weer gezegd open te staan voor de “gecontroleerde” opvang van “bijzonder kwetsbare” Afghaanse vluchtelingen die de taliban ontvluchten, maar ze heeft tegelijkertijd toegegeven dat het moeilijk wordt daarover een akkoord te vinden met haar Europese partners.

Volgens bondskanselier Merkel moet er in eerste instantie naar regionale oplossingen gezocht worden, zodat Afghaanse vluchtelingen in de buurlanden van Afghanistan kunnen worden opgevangen. “In tweede instantie kunnen we nadenken over de vraag of bijzonder kwetsbare mensen op een gecontroleerde manier en met ondersteuning naar Europa moeten komen”, zei bondskanselier Merkel in een persconferentie, na een ontmoeting met de Estse premier Kaja Kallas. Bondskanselier Merkel plant nog een onderhoud met Filippo Grandi, Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties.

Sinds de taliban zondag de macht grepen in Afghanistan, haasten duizenden Afghanen zich naar de luchthaven in Kaboel, waar ze wanhopig trachten hun land te ontvluchten. In Duitsland gaan stemmen op tegen een scenario zoals dat van 2015, toen bondskanselier Merkel de deuren van Duitsland opende voor vluchtelingen. “Het is een zwakte van onze Europese Unie dat ze er nog niet in geslaagd is om een gemeenschappelijk asielbeleid te creëren”, gaf de Duitse bondskanselier toe. “We moeten daar met kracht aan blijven werken”, benadrukte ze.

VK wil 20.000 Afghaanse vluchtelingen opvangen

Het Verenigd Koninkrijk heeft op zijn beurt plannen aangekondigd om 5.000 extra Afghaanse vluchtelingen op te vangen tijdens het eerste jaar van een nieuw hervestigingsprogramma, waarbij vrouwen, meisjes en (religieuze) minderheden prioriteit krijgen. Dat bericht Reuters. Het VK was al van plan om 5.000 mensen op te vangen in een programma ter bescherming van medewerkers van de overheid.

“Ik wil verzekeren dat wij als een natie al het mogelijke doen om steun te bieden aan de meest kwetsbaren die Afghanistan ontvluchten zodat zij een nieuw leven kunnen beginnen in veiligheid in het VK”, verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel. “Het Afghan Citizens’ Resettlement Scheme zal levens redden.” Op de lange termijn is het programma erop gericht tot 20.000 mensen te helpen.

