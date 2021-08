Musicalactrice Lotte Stevens vervangt Free Souffriau en wordt nieuwe Mega Mindy

Free Souffriau heeft haar superheldenkostuum nog maar net aan de haak gehangen, of haar opvolgster staat al klaar om de fakkel over te nemen. Actrice Lotte Stevens, bij het jonge publiek vooral bekend als Flo uit Hoodie, zal volgend jaar als de nieuwe Mega Mindy debuteren op de planken.

In 2022 mogen we ons aan een nieuwe theatershow van superheldin Mega Mindy verwachten. Studio 100 maakt vandaag bekend welke actrice de rol zal overnemen van Free Souffriau, die vorige maand na vijftien jaar afscheid nam van het personage.

Lotte Stevens (28), die in de nieuwe theatershow in de huid van de superheldin zal kruipen, heeft al podiumervaring in diverse musicals. Haar voornaamste televisierol tot hiertoe is die van Flo in de avontuurlijke Ketnetreeks Hoodie. “Ik vind het geweldig dat ik Mega Mindy mag gaan spelen”, laat ze optekenen. “Zij is voor zoveel kinderen een superheldin. Het wordt ongetwijfeld een groot avontuur.”

De rol van haar kompaan Mega Toby, origineel gespeeld door Louis Talpe, is nog niet ingevuld. Studio 100 opent inschrijvingen voor acteurs die hun kans willen wagen.

LEES OOK. Free Souffriau hangt pak Mega Mindy definitief aan de haak: “In schoonheid eindigen”