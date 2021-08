Ook voor Greet Minnen is eerste ronde al eindstation op WTA-toernooi van Chicago

Na topreekshoofd Alison Van Uytvanck (WTA 60), Maryna Zanevska (WTA 118) en Ysaline Bonaventure (WTA 128) is ook de laatste Belgische, Greet Minnen (WTA 113), er niet in geslaagd de eerste ronde van het WTA 125-toernooi in Chicago (hardcourt/115.000 dollar) te overleven.