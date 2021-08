Halep boekt op WTA-toernooi van Cincinnati eerste zege sinds begin mei

Simona Halep (WTA 13) heeft op het WTA 1.000-toernooi in het Amerikaanse Cincinnati (hardcourt/1.835.490 dollar) haar eerste overwinning sinds begin mei geboekt. In de openingsronde was ze in drie sets (6-4, 3-6 en 6-1) de meerdere van de Poolse Magda Linette (WTA 44).