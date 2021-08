Don Bosco Genk richt huiswerkklas in

De huiswerkklas wordt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag het 8ste lesuur ingericht. Na de bel van het 7de lesuur om 15u25, volgt 10 minuten pauze om even te relaxen en een hapje te eten. Daarna krijgen jongeren de mogelijkheid om één lesuur .te werken aan hun huistaken. In de huiswerkklas krijgen de jongeren niet alleen begeleiding bij het maken van hun taken. Net zoals tijdens de lessen worden er tools aangereikt om te leren leren en om het werk te organiseren. De leerlingen beginnen altijd met het openen van hun agenda op smartschool en worden zo aangemoedigd om taken en studeren te plannen. Bovendien is herhalen belangrijk; het brein is een spier die getraind moet worden. Ook een gezond levensritme met voldoende slaap is noodzakelijk voor goede studieresultaten. Tijdens de slaap ordenen de hersenen de opgedane kennis. Kennis van hoe een brein werkt, stimuleert een efficiënte aanpak van de studie. Daarnaast speelt de attitude ook een rol en moet "Ik kan dat niet” plaats ruimen voor “ik kan dat nog niet”. Zelfvertrouwen heeft een enorme invloed op de motivatie en dus op de slaagkansen van leerlingen. Net zoals Don Bosco geloven ook onze leerkrachten in de mogelijkheden van onze jongeren en willen we hen helpen om deze ten volle te benutten.