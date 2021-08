ZOMERHACK. Zo snij je gemakkelijk en snel een watermeloen

Een barbecue in de tuin, een terrasje of zelfs een snoepreisje: het is zomer, en dat zullen we na anderhalf jaar corona geweten hebben. Om optimaal te genieten van de zon, de vrijheid en elkaar deelt Billie.be elke week een zomerhack om jou het leven net dat tikkeltje gemakkelijker te maken.

Wat is het probleem?Niets zo verfrissend als een stukje verse watermeloen. Maar de vrucht, een uit de kluiten gewassen bal van soms wel meerdere kilo’s, snijden is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Of toch niet?

Oplossing? Snijd de watermeloen middendoor zodat je twee gelijke helften hebt. Gebruik een groot mes, zo kun je de watermeloen in een vlotte beweging halveren. Leg een helft met de vlakke kant op een snijplank en snij ze verticaal in even brede repen. Doe nu hetzelfde, maar dan horizontaal zodat je een blokkenpatroon krijgt. Het resultaat: hapklare blokjes watermeloen!