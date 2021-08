Ophef over CNN-reporter die plots hoofddoek draagt op tv

Sinds de taliban afgelopen weekend in Afghanistan de macht overnamen is er al het een en ander veranderd in het straatbeeld en zo ook in de verslaggeving. De vrouwelijke CNN-reporter Clarissa Ward verscheen namelijk op tv terwijl ze een hoofddoek droeg. En dat liet sociale media niet zomaar voorbij gaan.

Op sociale media is er nogal wat te doen over de klederdracht van journaliste Clarissa Ward. Zij verscheen met een abaya, een traditioneel kledingstuk dat over andere kleren gedragen wordt, op tv. En heel wat mensen maken van die beelden gebruik om aan te tonen hoe streng het regime van de taliban al is in Afghanistan. Er worden gretig vergelijkingen gedeeld tussen hoe Ward vroeger, zonder hoofddoek, haar job deed en hoe ze dat nu doet. Al heeft de journaliste op Twitter de situatie wel al zelf genuanceerd.

“Dit is niet accuraat. De bovenstaande foto werd genomen op privéterrein. De onderste in de straten van Kaboel die bezet zijn door de taliban. Ik droeg vroeger ook een hoofddoek op straat, maar wel niet zodat al mijn haar bedekt was en ook geen abaya. Er is dus een verschil, maar dat is niet zo sterk.”

Ward verduidelijkte op CNN ook dat nog niemand aan haar gevraagd heeft om haar gezicht en handen te bedekken. En dat ze momenteel zo gekleed is uit voorzorg. “Ik wil zo onopvallend mogelijk zijn en zo weinig mogelijk aandacht trekken. In zoverre dat mogelijk is met een camera.”

Verschillende vrouwelijke Afghaanse journalisten doen ook nog steeds hun werk en dragen daarbij een hoofddoek, maar die bedekt niet zoveel als bij Ward. De taliban zou gezegd hebben dat vrouwen nog steeds naar school en naar hun werk zullen kunnen gaan. Maar hoe streng ze uiteindelijk de sharia zullen toepassen, is voorlopig afwachten.

