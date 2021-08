De saga gaat verder: “Harry Kane beschuldigt Daniel Levy ervan een belofte te hebben gebroken”

Volgens The Daily Mail is Tottenham-aanvaller allesbehalve gelukkig met de werkwijze van Tottenham-voorzitter Daniel Levy. Volgens het Britse medium zou de aanvaller zijn voorzitter ervan beschuldigen een belofte te hebben gebroken door het monsterbod van Manchester City af te wijzen. Daarnaast houdt hij vol dat de commotie die ontstond nadat hij niet kwam opdagen op training – hij had nog vakantie – niet zijn schuld was.