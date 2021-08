Artsen raden intensief sporten in week na vaccinatie af na hartklachten bij drie jonge wielrenners

Wielrenner Yarno Van Herck is één van de wielrenners die in het ziekenhuis belandden met hartklachten.

Minstens drie jonge wielrenners zijn de afgelopen weken na een wedstrijd of training in het ziekenhuis beland met hartklachten. Ze waren pas gevaccineerd tegen corona. “Paniek is nergens voor nodig, maar we raden toch aan om het minstens een week kalm aan te doen na elke prik”, zeggen artsen en cardiologen woensdag in Het laatste nieuws.

Bij de wielerploeg Acrog-Tormans Balen BC, die 170 renners telt van wie zowat 80 nieuwelingen en juniors, hebben drie coureurs van tussen de 15 en 17 kort na hun vaccinatie hartproblemen gekregen. Een van hen kreeg, twee dagen na zijn eerste Pfizer-prik, tijdens een wedstrijd “verlammende steken” aan de linkerkant van de borstkas. In het ziekenhuis kreeg de renner, de 15-jarige Yarno Van Herck, te horen dat het om een ontsteking van de hartspier gaat. Bij de beloften van de ploeg, tussen 19 en 23, had niemand klachten.

“Mijn telefoon staat roodgloeiend”, zegt Kris Van der Mieren, arts van de Belgische Wielerbond. Het Geneesmiddelenagentschap lichtte artsen in juli in over de risico’s op zeer zeldzame gevallen van myocarditis en pericarditis - hartspierontsteking en ontsteking van het hartvlies - in de veertien dagen na vaccinatie. “Zeldzame gevallen, maar we hebben nu weet van drie”, zegt Van der Mieren.

Immuunreactie

Wat exact aan de basis ligt van de reactie, is ook voor de artsen nog een raadsel. “Wellicht loopt het fout bij de immuunreactie die zo’n spuit uitlokt om antistoffen aan te maken tegen het coronavirus”, zegt Van der Mieren. “En die reactie blijkt nu ook de hartspier te kunnen raken. Niet zonder risico, want een ontsteking kan hartritmestoornissen, littekenweefsels en zelfs hartfalen veroorzaken.”

Artsen benadrukken alertheid. “Bij onzekerheid moet je kiezen voor het meest zekere, en dat is tijd nemen”, zegt Van der Mieren. Cardioloog Guido Claessen (UZ Leuven) beaamt: “Een hartspierontsteking kan iederéén treffen, voor alle duidelijkheid, ook niet-sportievelingen. Alleen ga je de spier bij het sporten wel extra belasten. Minstens een week rust, indien mogelijk zelfs twee - zeker na de tweede prik - is wijselijk. Niet dat sporten dan compleet uit den boze is, maar plan toch geen competitie of gekke uitdagingen en doe het rustig aan.”