Nick Kraft van ‘Big brother’ en Lisa Moerman van ‘Love island’ uit elkaar: “Jouw ‘inzet’ kwam niet eens in de buurt”

Nick Kraft, de Kempische runner-up van het meest recente Big brother-seizoen, is in ongenade gevallen bij Lisa Moerman, de gewezen Love island-deelneemster die ook al voor Playboy poseerde. “Wat hij me heeft gelapt laat ik niemand meer overdoen”, zegt ze.

Op haar Instagram plaatste ze: “Ik rij meerdere keren per week 120 kilometer op en af om je even te kunnen zien. Ik ga tien dagen met je mee in quarantaine omdat jij Covid hebt. Ik ga meehuilen omdat jij een kutperiode hebt. Ik heb me in alle bochten gewrongen, maandenlang. Jouw ‘inzet’ kwam daar nog niet eens bij in de buurt.” Voorts zegt ze dat zij Nick nooit verborgen heeft gehouden voor de buitenwereld, maar dat hij dat wel deed met haar. De romance tussen de twee is dus afgelopen. (tove)