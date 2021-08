Carlos Derutter opnieuw schutterskoning in Duras

Onder een stralende hemel werd na het loten van de volgorde om 14 uur begonnen op hoge staande wip met maar liefst 14 schutters. Carlos zelf mocht beginnen als uittredende koning met drie beurten voorop. Er werd met spanning uitgekeken naar wie de nieuwe koning zou worden. Meerdere schutters waren er zeer dichtbij, maar na 15 ronden was er nog geen winnaar en werd er een pauze gehouden, waar iedereen zich kon versterken met een barbecueworst of hamburger met broodje.

Na de pauze namen ook de gravin en de graaf de Liedekerke deel aan de schieting. Het was Carlos zelf die de hoofdvogel in de 18de ronde als eerste naar beneden haalde. De spanning steeg, want de ronde moest nog verder afgewerkt worden door 13 schutters. Na de laatste schutter barstte het feest los: Carlos Derutter was voor de tweede maal op rij koning van Duras. Volgend jaar mag hij op de grote gildefeesten van Brabant, die plaatsvinden in Duras, deelnemen aan de wedstrijd 'koning der koningen'. Deze wedstrijd wordt dan op gang geschoten door de regerende koning van Brabant Robert Bijloos, eveneens van de gilde van Duras.