Red Flame Justine Vanhaevermaet verhuist van Noorwegen naar Engeland

Red Flame Justine Vanhaevermaet verkast van het Noorse LSK Kvinner naar Reading. Dat maakte de Engelse eersteklasser, afgelopen seizoen zevende (op twaalf clubs) in de Women’s Super League, dinsdag bekend. De 29-jarige middenveldster tekende voor twee jaar.

In eigen land speelde Vanhaevermaet voor Sinaai Girls (2008-2012), RSC Anderlecht (2012-2013 en 2016-2018) en Lierse (2013-2016), waarna ze andere oorden opzocht. In 2018 tekende ze bij het Duitse Sand. In 2019 ging ze aan de slag bij het Noorse Roa Dynamite, dat ze na een half jaar verliet voor Kvinner. Met die club uit Lilleström, kampioen in 2012 en van 2014 tot 2019, stond ze na elf speeldagen op de derde plaats in de Noorse Toppserien. Afgelopen zaterdag werkte Vanhaevermaet nog 90 minuten mee aan een 2-0 overwinning tegen Klepp.