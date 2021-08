Verenigd Koninkrijk bereid om 20.000 Afghaanse vluchtelingen op te nemen

Sinds de val van Kaboel zondag wordt gevreesd voor het lot van degenen die in Afghanistan tegen de taliban hebben gewerkt. De oproep aan de ministers om die mensen te redden klinkt steeds luider.

“Wij zijn dank verschuldigd aan al degenen die de afgelopen twintig jaar met ons hebben samengewerkt om van Afghanistan een betere plek te maken”, zei de premier, die woensdag de parlementsleden zal toespreken over de crisis in Afghanistan. “Velen van hen, vooral vrouwen, hebben nu dringend onze hulp nodig. Ik ben er trots op dat het VK deze uitweg heeft kunnen uitstippelen om hen en hun gezinnen te helpen veilig in het VK te leven.”

“Ik wil verzekeren dat wij als natie al het mogelijke doen om steun te bieden aan de meest kwetsbaren die Afghanistan ontvluchten zodat zij een nieuw leven kunnen beginnen in veiligheid in het VK”, verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel. “Het Afghan Citizens’ Resettlement Scheme zal levens redden.”

Oppositiepartijen hebben al gehekeld dat de plannen niet ver genoeg gaan en te vaag zijn om een verschil te maken.