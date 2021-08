De LRM en Group Machiels gaan via een nieuwe vennootschap Quartz PV nv een nieuw zonnepark bouwen in de grindgroeve van Sibelco op de grens van Maasmechelen en As. “De opgewekte elektriciteit zal deels door Sibelco worden gebruikt en deels op het publieke net worden gezet”, zegt woordvoerster Cathy Blervacq van Sibelco.